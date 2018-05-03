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Набор на курс "Ученичество в ИСККОН"

by Ваш слуга -

ДРУЗЬЯ!
Теперь набор в группы на онлайн-курс "Ученичество в ИСККОН" будет открыт ближайшие 10000 лет!:)

Обучение будет начинаться после набора группы в 20 человек. 

После заполнения группы и начала обучения, новые желающие будут набираться в следующую группу.

На вашу почту заранее придет письмо с датой начала обучения (если письмо не пришло - проверьте папку Спам).

Ваши слуги, команда курса.

Киевская академия сознания Кришны.


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Available courses

Бхакти-шастры - Нектар Наставлений


Школа Бхакти

Цель этого курса – познакомить вас с философией, культурой и практикой вайшнавизма, привить вкус к изучению священных писаний, а также помочь перенять ценности духовной жизни. Он предназначен как для тех, кто только начинает свой духовный путь, так и для тех, кто хочет структурировать и углубить свои знания.

 

Аудитория: все желающие
Начало обучения: по мере набора группы
Длительность: от 29 недель
Формат: онлайн-встречи с преподавателем по каждой теме (1 встреча в неделю) и самостоятельное изучение




Ученичество в ИСККОН

Это основополагающий курс, предназначенный для всех преданных ИСККОН.

Он поможет нам понять уникальное положение Шрилы Прабхупады и углубить отношения с ним, как с главным шикша-гуру ИСККОН, и с его верными последователями - духовными учителями в нашем обществе.

Также мы обретём ощущение единства в рамках семьи Шрилы Прабхупады и видение организационной структуры ИСККОН.

Мы поймём, как правильно выбрать духовного учителя и строить отношения с ним и как успешно сотрудничать с учениками других гуру в служении миссии Шрилы Прабхупады.
 
 

 Аудитория: все желающие
 Начало обучения: по мере набора группы
 Длительность: от 2 недель (время для проведения онлайн-встреч)
 Формат: 4-5 онлайн-встреч с преподавателем (2 встречи в неделю) и самостоятельное изучение



Хорошая жена

Дорогие матаджи!
По милости Господа, старших вайшнавов и усилиями множества преданных, случилось то чего многие ждали - открыт набор на онлайн-курс "Хорошая жена"!

Онлайн-курс "Хорошая жена" - это ваша возможность, не выходя из дома, обучаться искусству быть хорошей женой.

Курс поможет вам заручиться поддержкой наставницы и работать над собой по-женски, давая переменам случится в свое время, улучшить свои отношения, садхану, проявлять истинную женственность, счастливо выйти замуж, растить успешных деток в сознании Кришны, строить или воссоздавать хорошие отношения с мужем и окружающими.

Приступив сразу к практике с курсом "Хорошая жена", шаг за шагом вы изменитесь внутри, возвысите свое сознание и это изменит вашу жизнь, и жизнь ваших родных и близких к лучшему.


 Аудитория: все желающие матаджи
 Начало обучения: по мере набора группы
 Длительность: от 8 недель
 Формат: онлайн-встречи с преподавателем по каждой теме (1 встреча в неделю) и самостоятельное изучение



Бхакти-вайбхава (Первая Песнь)

Бхакти-вайбхава - это систематическое изучение первых шести песен Шримад-Бхагаватам. Этот курс включает в себя учебные материалы и задания по Первой Песне Шримад-Бхагаватам.

«Если вы хорошо изучите Шримад-Бхагаватам, тогда ваше образование будет полным. Вы получите духовное знание, а в конце - Кришну».

(Шрила Прабхупада, лекция по ШБ 2.3.22, 19.06.72)

 Аудитория: все желающие
 Начало обучения: по мере набора группы
 Длительность: от 28 недель 
 Формат: онлайн-встречи с преподавателем (раз в две недели) и самостоятельное изучение

Бхаката-сева - забота о преданных как основа развития общины

Этот курс предназначен для ВСЕХ кто заинтересован в крепкой здоровой вайшнавской общине, в особенности, для лидеров нама-хатт и наставнических групп, для всех, кто хочет посвятить свое сердце служению преданным Господа.

  

 

Бхакти-вайбхава (Вторая Песнь)

Бхакти-вайбхава - это систематическое изучение первых шести песен Шримад-Бхагаватам.

Этот курс включает в себя учебные материалы и задания по Второй Песне Шримад-Бхагаватам.

Бхакти-вайбхава (Третья Песнь)

Бхакти-вайбхава - это систематическое изучение первых шести песен Шримад-Бхагаватам.

Этот курс включает в себя учебные материалы и задания по Третьей Песне Шримад-Бхагаватам.