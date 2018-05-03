ДРУЗЬЯ!

Теперь набор в группы на онлайн-курс "Ученичество в ИСККОН" будет открыт ближайшие 10000 лет!:)

Обучение будет начинаться после набора группы в 20 человек.

После заполнения группы и начала обучения, новые желающие будут набираться в следующую группу.