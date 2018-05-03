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(Редактировал(а) Ваш слуга - среда, 3 июня 2020, 20:02)
Подписывайтесь на наш канал в телеграм: https://t.me/joinchat/AAAAAFfhkWZCWb3hvhz-tw
(Редактировал(а) Ваш слуга - среда, 3 июня 2020, 20:02)
ДРУЗЬЯ!
Теперь набор в группы на онлайн-курс "Ученичество в ИСККОН" будет открыт ближайшие 10000 лет!:)
Обучение будет начинаться после набора группы в 20 человек.
После заполнения группы и начала обучения, новые желающие будут набираться в следующую группу.
На вашу почту заранее придет письмо с датой начала обучения (если письмо не пришло - проверьте папку Спам).
Ваши слуги, команда курса.
Киевская академия сознания Кришны.
Цель этого курса – познакомить вас с философией, культурой и практикой вайшнавизма, привить вкус к изучению священных писаний, а также помочь перенять ценности духовной жизни. Он предназначен как для тех, кто только начинает свой духовный путь, так и для тех, кто хочет структурировать и углубить свои знания.
Аудитория: все желающие
Начало обучения: по мере набора группы
Длительность: от 29 недель
Формат: онлайн-встречи с преподавателем по каждой теме (1 встреча в неделю) и самостоятельное изучение
Аудитория: все желающие
Начало обучения: по мере набора группы
Длительность: от 2 недель (время для проведения онлайн-встреч)
Формат: 4-5 онлайн-встреч с преподавателем (2 встречи в неделю) и самостоятельное изучение
Дорогие матаджи!
По милости Господа, старших вайшнавов и усилиями множества преданных, случилось то чего многие ждали - открыт набор на онлайн-курс "Хорошая жена"!
Онлайн-курс "Хорошая жена" - это ваша возможность, не выходя из дома, обучаться искусству быть хорошей женой.
Курс поможет вам заручиться поддержкой наставницы и работать над собой по-женски, давая переменам случится в свое время, улучшить свои отношения, садхану, проявлять истинную женственность, счастливо выйти замуж, растить успешных деток в сознании Кришны, строить или воссоздавать хорошие отношения с мужем и окружающими.
Приступив сразу к практике с курсом "Хорошая жена", шаг за шагом вы изменитесь внутри, возвысите свое сознание и это изменит вашу жизнь, и жизнь ваших родных и близких к лучшему.
Аудитория: все желающие матаджи
Начало обучения: по мере набора группы
Длительность: от 8 недель
Формат: онлайн-встречи с преподавателем по каждой теме (1 встреча в неделю) и самостоятельное изучение
Бхакти-вайбхава - это систематическое изучение первых шести песен Шримад-Бхагаватам. Этот курс включает в себя учебные материалы и задания по Первой Песне Шримад-Бхагаватам.
«Если вы хорошо изучите Шримад-Бхагаватам, тогда ваше образование будет полным. Вы получите духовное знание, а в конце - Кришну».
(Шрила Прабхупада, лекция по ШБ 2.3.22, 19.06.72)
Аудитория: все желающие
Начало обучения: по мере набора группы
Длительность: от 28 недель
Формат: онлайн-встречи с преподавателем (раз в две недели) и самостоятельное изучение
Этот курс предназначен для ВСЕХ кто заинтересован в крепкой здоровой вайшнавской общине, в особенности, для лидеров нама-хатт и наставнических групп, для всех, кто хочет посвятить свое сердце служению преданным Господа.
Бхакти-вайбхава - это систематическое изучение первых шести песен Шримад-Бхагаватам.
Этот курс включает в себя учебные материалы и задания по Второй Песне Шримад-Бхагаватам.
Бхакти-вайбхава - это систематическое изучение первых шести песен Шримад-Бхагаватам.
Этот курс включает в себя учебные материалы и задания по Третьей Песне Шримад-Бхагаватам.